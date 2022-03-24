خطف الأخضر بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2022، قبل مباراته ضد الصين اليوم، لتحتفل الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

اليابان تُهدي الأخضر التأهل

ونجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره الأسترالي في الوقت القاتل بهدفين دون رد، ليتأهل الساموراي والأخضر بشكل رسمي إلى المونديال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره الصيني، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في رحلة بحثه عن تحقيق لمزيد من الأرقام القياسية.

صقورنا إلى كأس العالم

وتصدر هاشتاق صقورنا إلى كأس العالم موقع “تويتر”، بعد تأهل المنتخب رسميًا، وسط تفاعل كبير من الوسط الرياضي والجماهير، وقالت وزارة الرياضة: “الأخضر إلى المونديال للمرة السادسة”.

وكتب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: ” مبروك.. الأبطال يضعون اسمهم بين الكبار في المونديال”، وعلق حساب دوري يلو: “المهمة اكتملت.. أخضرنا إلى كأس العالم”، كما حرصت حسابات الأندية على تهنئة الأخضر.

وتفاعل حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع مع الهاشتاق قائلًا: “مبروك للوطن وللقيادة الرشيدة وللشعب السعودي العظيم تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة”.

وقال نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي: “مبروك للوطن الذي يعيش أزهى مراحله في هذا العهد الميمون الذي أصبحت فيه الإنجازات تتحقق في جميع المجالات؛ بعد أن أطلقت رؤية الخير والعطاء طاقات شباب وفتيات الوطن نحو الإبداع والإنجاز”.

وعلق مسفر بن خير الله قائلًا: “الحمدلله والشكر نطمع في المركز الأول”، وكتب وليد قشران الزهراني: “إلى المعترك العالمي وقادرين ننافس بحول الله.. مبروكين”.