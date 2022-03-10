حددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية.
وقالت المديرية العامة للجوازات: إن اشتراطات سفر المواطنين تشمل ما يلي:
– تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.
– الفئة العمرية أقل من 16 عامًا يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.
– الفئة العمرية أقل من 12 عامًا يشترط وجود بوليصة تأمين ضد فيروس كورونا.
رفع حظر سفر السعوديين لتايلاند:
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس الأربعاء، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلانديين بدخول المملكة.
أهمية الحفاظ على جواز السفر:
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.
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