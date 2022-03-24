كشف عبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لـ شؤون الرياضة والشباب أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجه بإقامة حفل ضخم للجماهير في ملعب الجوهرة المشعة بـ جدة، للاحتفال بتأهل الأخضر للمونديال بعد مباراة أستراليا.

كيف تأهل الأخضر ؟

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة بعد فوز المنتخب الياباني على أستراليا صباح اليوم بهدفين دون رد.

وتحدث المسعد لـ قناة SSC قائلًا: “سيكون هناك حفل ضخم للجماهير بعد مباراة السعودية وأستراليا بتوجيهات من سمو وزير الرياضة”.

موعد مباراة السعودية وأستراليا

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخب أستراليا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة، حيث سافرت بعثة الأخضر من مدينة الشارقة الإماراتية إلى جدة مساء اليوم.