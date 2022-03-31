وافق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على خطة لتمديد مهمة حاملة الطائرات يو إس إس هاري ترومان في البحر المتوسط خلال الصيف مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك وفقًا لمسؤولين دفاعيين أمريكيين.

وكانت حاملة الطائرات تدعم جهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لشبكة “سي إن إن”.

تدوير الوحدات العسكرية

وقال أحد المسؤولين إن الحاملة من المتوقع أن تكون في المنطقة ربما حتى أغسطس، كما تم تمديد مهمة ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية وهي جزء من مجموعة القوة الضاربة لـ ترومان.

يأتي التمديد في الوقت الذي يكافح فيه البنتاجون بشأن كيفية تدوير الوحدات التي أرسلها إلى أوروبا بسبب الغزو.

ومن المتوقع أن تكون الفرقة 82 المحمولة جوًا في أوروبا هي الفرقة التالية التي سيتم تمديد مهمتها، لأن قدرات الاستجابة السريعة تعتبر حيوية.

وفي فبراير، قام الجيش الأمريكي بتمديد فريق لواء قتالي قوامه حوالي 4000 جندي كان قد تم بالفعل نشرهم بالتناوب في ألمانيا لمدة 60 يومًا إضافية.