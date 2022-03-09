أظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية، مشاهد متداولة لسيطرة الجيش الأوكراني على ذخائر وآليات روسية.

الرتل الرئيسي متوقف:

يذكر أن الولايات المتحدة كانت أفادت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بأن رتلاً روسياً جديداً يتقدم نحو كييف من شمال شرقي العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الرتل الرئيسي الآتي من الشمال متوقف منذ عدة أيام.

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع أن الروس “بدأوا محاولة التقدم نحو كييف من الشمال الشرقي”، مضيفا أنهم على مسافة نحو 60 كيلومترا من المدينة، من دون أن يتمكن من تحديد عدد المركبات المعنية، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

مقاومة أوكرانية:

كما أضاف أن الروس “محبطون من القدوم من الشمال” حيث لم يحرزوا تقدماً كبيراً منذ عدة أيام بسبب المقاومة الأوكرانية والمشاكل اللوجستية والإمداد.

يشار إلى أن موسكو كانت أعلنت سابقاً أن العملية العسكرية التي أطلقتها في 24 فبراير، محدودة من أجل حماية المواطنين الروس في شرق أوكرانيا، وحماية الحدود الروسية، إلا أنها سرعان ما دفعت بآلياتها نحو الجنوب والشمال، كما طوقت العاصمة استعداداً لدخولها.