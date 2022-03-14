الجيش الروسي يعترف بمقتل أول ضابط مخابراتي

أعلن الجيش الروسي، مقتل أول ضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية منذ بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك في مدينة ماريوبول.

ضحايا الجيش الروسي من القادة

ولم تكشف السلطات الروسية أية تفاصيل تتعلق بمقتل الكابتن أليكسي غلوشاك البالغ من العمر 31 عامًا، من مدينة تيومين في سيبيريا؛ حيث اكتفت بالإشارة إلى مقتله في ماريوبول.

وخلال الـ 19 يومًا الماضية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا فقد الجيش الروسي 12 قائدًا عسكريًا، من بينهم 3 برتبة جنرال.

ضحايا ماريويول

من جانبها أعلنت أوكرانيا، اليوم، مقتل أكثر من 2500 مدني في مدينة ماريوبول المحاصرة من قبل الجيش الروسي نتيجة الهجمات.

وقال كبير مستشاري مكتب الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي أريستوفيتش، إن التوتر مستمر في ماريوبول، وأوضح أنّ الجيش الأوكراني أحبط هجمات القوات الروسية ومحاولات السيطرة على المدينة.

واتهم المسؤول الأوكراني القوات الروسية باستهداف المدنيين لعجزها عن السيطرة على المدينة، وأضاف: “الروس يريدون محو المدينة من على وجه الأرض”.

السيطرة الكاملة على المدن الكبرى

وفي ذات السياق أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى، مع تقدمه باتجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى نظرًا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن وزارة الدفاع الروسية لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة، مع ضمان أمن سكانها، وأن هناك تعليمات بعدم التسرع لاقتحام المدن الكبرى، بما فيها كييف، لأن هناك مقاتلين سيستغلون ذلك.