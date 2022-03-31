أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية المشاورات اليمنية – اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء الصراع في اليمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار الدعم، مثمناً في الوقت نفسه اهتمام وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام، وتيموثي ليندركينغ، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس الموافق 31 مارس 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

موضوعات مهمة:

تم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها، أهمية اغتنام الفرصة الحالية للمشاورات اليمنية – اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء هذا النزاع ليصل اليمن والشعب اليمني الشقيق إلى السلام الشامل.

وأضاف أن نجاح المشاورات اليمنية – اليمنية ليست خيارًا، بل واجب يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والملح، لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.

وثمن الأمين العام لمجلس التعاون المشاركة الفعالة للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن، في المشاورات اليمنية – اليمنية والتي تعقد برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.