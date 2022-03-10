استعرضت وزارة الحج والعمرة أبرز المستجدات الخاصة بتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

إلغاء تصاريح الصلاة:

وأوضحت الوزارة أن المستجدات منها إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والاستمرار بإصدار أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وكذلك إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والاستمرار بإلزام ارتداء الكمامة أثناء التواجد فيهما.

إلغاء التحقق من التحصين:

وكذلك إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم إلى المملكة.