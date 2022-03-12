حددت وزارة الحج والعمرة، خطوات حل مشكلة عدم الدخول في تطبيق اعتمرنا والتي يعاني منها بعض المستخدمين.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد شكا من عدم قدرته الدخول للتطبيق بقوله: “تأتي رسالة تقول إن الجلسة الأخيرة انتهت وعليك تسجيل الخروج ثم الدخول مرة أخرى من نافذة الإعدادات وحاولت الخروج لكن لا فائدة.. آمل المساعدة وماذا أفعل؟”.

الدخول على تطبيق اعتمرنا:

وأجابت الوزارة عبر حساب “عناية وخدمات ضيوف الرحمن”، في “تويتر”: إنه يمكن حل المشكلة من خلال الخطوات التالية:

– التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار

– أو حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى

– التأكد من أن تاريخ الميلاد المسجل في لوحة بيانات توكلنا مطابق للتاريخ المدخل في اعتمرنا

– في حال استمرار المشكلة يرجى تزويدنا ببياناتك الشخصية عبر الرسائل الخاصة

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن الوزارة تعمل على طاقة تشغيلية طبيعية، مضيفًا أن حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة.

تغيير موعد الحجز:

وقال سعيد في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن من يرغب في تغيير موعد حجزه فعليه أن يدخل إلى التطبيق ويقوم بذلك.

موسم الحج:

ولفت سعيد إلى أن موسم الحج هذا العام سيراعي جميع الأمور التنظيمية والصحية والاحترازية مع تخفيف هذه القيود، وسيكون الموسم أكثر عددًا هذا العام.