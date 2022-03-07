تطورات متلاحقة على الساحة الأوكرانية، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا في يومها الثاني عشر، واستمرار حصار موسكو للعاصمة كييف.

ومع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الثاني عشر، أحكمت القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية كييف تمهيداً لاقتحامها.

أما عن سيناريوهات الحرب الأوكرانية الروسية وكيف يمكن أن تنتهي الحرب.. فهناك خمسة سيناريوهات محتملة لتطورات الموقف، وفقاً لصحيفة “صحيفة بي بي سي أفريكا” كالتالي

▪️ السيناريو الأول – حرب قصيرة:

في هذا السيناريو تكثف روسيا عملياتها العسكرية، ربما تسقط كييف في غضون أيام، ويتم استبدال الحكومة بنظام موال لموسكو، ويتوقع البعض اغتيال الرئيس زيلينسكي أو هروبه إلى غرب أوكرانيا أو حتى إلى الخارج، والرئيس بوتين سيعلن النصر ويسحب بعض القوات تاركاً ما يكفي منها للحفاظ على بعض السيطرة.

▪️ السيناريو الثاني – حرب طويلة

ربما تكون القوات الروسية غارقة في المستنقع ، ويعيقها انخفاض الروح المعنوية ، وسوء الخدمات اللوجستية ، والقيادة غير الكفؤة.

وربما تستغرق القوات الروسية وقتًا أطول لتأمين مدن مثل كييف ، حصار طويل يترتب على ذلك. ومع وجود قيادة جديدة ربما في موسكو، ستترك القوات الروسية أوكرانيا في نهاية المطاف عازمة ودموية ، تمامًا كما غادر أسلافهم أفغانستان في عام 1989 بعد عقد من القتال ضد الإسلاميين.

▪️ السيناريو الثالث: الحرب الأوروبية

هل من الممكن أن تتجاوز هذه الحرب حدود أوكرانيا؟ قد يسعى الرئيس بوتين إلى استعادة أجزاء أخرى من الإمبراطورية الروسية السابقة عن طريق إرسال قوات إلى الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل مولدوفا وجورجيا ، والتي ليست جزءًا من الناتو.

▪️ السيناريو الرابع – الحل الدبلوماسي:

السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الغرب يستطيع أن يقدم ما يسميه الدبلوماسيون “منحدر الخروج” ، وهو المصطلح الأمريكي للخروج من طريق سريع رئيسي.

ويقول دبلوماسيون إنه من المهم أن يعرف الرئيس الروسي ما الذي يتطلبه رفع العقوبات الغربية ، حتى يكون اتفاق حفظ ماء الوجه ممكنًا على الأقل.

المثير للدهشة أن المسؤولين الروس والأوكرانيين التقوا لإجراء محادثات على الحدود مع بيلاروسيا. ربما لم يحرزوا تقدمًا كبيرًا.

▪️ السيناريو الخامس – الإطاحة ببوتين:

وماذا عن فلاديمير بوتين نفسه؟ عندما شن غزوه قال: “نحن مستعدون لأي نتيجة”، ولكن ماذا لو كانت هذه النتيجة هي فقدان القوة؟ قد يبدو غير وارد.

ومع ذلك ، فقد تغير العالم في الأيام الأخيرة ويتم الآن النظر في مثل هذه الأشياء، كتب البروفيسور سير لورانس فريدمان ، الأستاذ الفخري لدراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن هذا الأسبوع: “تغيير النظام في موسكو مرجح الآن كما هو الحال في كييف.”

هذه السيناريوهات ليست متعارضة – فبعضها يمكن أن يجتمع لإنتاج نتائج مختلفة. لكن مهما كانت نتيجة هذا الصراع ، فقد تغير العالم، ولن تعود إلى الوضع السابق، وستكون علاقات روسيا مع العالم الخارجي مختلفة وستتغير المواقف الأوروبية تجاه الأمن. وربما أعاد النظام الدولي القائم على القواعد الليبرالية اكتشاف سبب وجوده.