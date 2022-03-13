في اليوم السادس عشر من غزو أوكرانيا ، وسع الجيش الروسي هجومه ليشمل مدينة كبيرة أخرى ، دنيبرو ، وواصل قصفه الذي أصاب المنازل والبنية التحتية المدنية ، ولا سيما ماريوبول حيث الوضع حرج ، مخاطرة بوقوع “هائل” جديد العقوبات “من الغرب.

وأعلن دويتشه بنك ، أكبر بنك في ألمانيا ، يوم الجمعة عن انسحابه من روسيا ، على خطى المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وقالت المجموعة في بيان مساء الجمعة “نحن بصدد تقليص أنشطتنا المتبقية وفقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية”.

ميدانيا تزحف القوات الروسية وأصحبت على مشارف بوابات العاصمة كييف ، بينما تتعرض مدن ماريوبول وخاركيف وميكولايف – آخر قفل قبل ميناء أوديسا – للقصف بالقنابل.

تصعيد العقوبات الغربية

كذلك اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها خطوة إضافية في تصعيد العقوبات ، من خلال قرار استبعاد روسيا من نظام المعاملة بالمثل العادي الذي يحكم التجارة العالمية ، مما يفتح الطريق أمام فرض رسوم جمركية عقابية لموظفي الجمارك.

ورداً على العقوبات الغربية ، أعلنت السلطات الروسية حظراً حتى نهاية العام على الصادرات في قطاعات الزراعة الطبية ، وكذلك في التكنولوجيا والاتصالات والمعدات الكهربائية.

اقتحام الصيدليات في روسيا:

ويخشى العديد من الروس أنهم لن يعودوا قادرين على إيجاد الأدوية ، مثل الأنسولين.

ألكسندر يونوف ، مدافع عن حقوق الإنسان ورجل أعمال مقرب من الكرملين ، ليس قلقًا للغاية. ووفقا له ، فيوج هناك طرق للالتفاف على العقوبات، وفقا لـ”صحيفة راديو فرانس”.

وفيما يتعلق بالازدحام على الصيدليات في روسيا ، قال “أعلم أن منتجي الأنسولين في العالم قد وعدوا بعدم إيقاف شحناتهم إلى روسيا”.

وأضاف يونوف “أعلم أن هناك العديد من الشركات التي تتحايل على العقوبات وتجلب جميع أنواع المنتجات الغربية إلى روسيا، حتى لو كانت العقوبات تمنع استيراد بعض المنتجات ، في الواقع ، لا يزال من الممكن نقلها إلى موسكو”.

وتابع “لدينا حدود مع الصين وكازاخستان وإمكانية الوصول إلى البحر والمحيط … أعلم أن كل شيء سيكون أغلى بكثير من ذي قبل ، لكن لن نواجه أي مشكلة في توصيل الأدوية إلى روسيا ، حتى في ظل العقوبات على سبيل المثال”.

وقال “هناك حرب اقتصادية معلنة ضد روسيا. لكن سيتعين علينا التعود عليه ، مثل إيران أو فنزويلا. سيتعين علينا إعادة التفكير في اقتصادنا وإيجاد بدائل. لكن العالم كله سيعاني بسبب هذه العقوبات”.

خطة أوروبية لإنهاء الاعتماد على نفط روسيا

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في نهاية قمة فرساي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم اقتراحا بحلول منتصف مايو لإنهاء اعتماده على النفط الروسي والغاز والفحم الروسي بحلول عام 2027.

وأعلنت واشنطن ، الجمعة ، فرض عقوبات اقتصادية على شخصين وثلاثة كيانات روسية متهمة بدعم برنامج تطوير الصواريخ الكوري الشمالي.

وبعد أكثر من خمسة عشر يومًا من بدء الهجوم على أوكرانيا ، لم تحدث الحرب الخاطفة التي كانت تنتظرها موسكو. ومع ذلك ، لا ينبغي الاستهانة بالجيش الذي يهاجم على عدة جبهات.

بؤرة غسيل الأموال الروسية

ولمدة سبع سنوات ، عرضت المملكة المتحدة التأشيرات على المستثمرين الأثرياء دون التحقق من مصدر الأموال. في وقت العقوبات ضد الأوليغارشية الروسية ، وجدت العاصمة البريطانية نفسها مضطرة لمواجهة وجود الأموال غير نظيفة على أراضيها.

وأفادت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية الرسمية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفقا على أن تزود موسكو جارتها بأحدث المعدات العسكرية في المستقبل القريب.

وخلال اجتماع في الكرملين ، اتفق الزعيمان أيضًا على اتخاذ إجراءات مشتركة لحماية بلديهما من العقوبات الغربية ، وخاصة على أسعار الطاقة.

اتهامات بالتلاعب والتضليل في الأمم المتحدة

وتحول مجلس الأمن الدولي ، الجمعة ، إلى ساحة اتهامات بالتضليل والتلاعب بين الغرب وروسيا ، بمناسبة الاجتماع الذي طلبته موسكو بشأن وجود مزعوم لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة ، الأمر الذي نفته تمامًا.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن أوكرانيا لديها “شبكة من 30 مختبرا” حيث يتم إجراء “تجارب بيولوجية خطيرة للغاية”.

الأمم المتحدة “ليست على علم بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا” ، كما أعلن مسؤول نزع السلاح في الأمم المتحدة ، إيزومي ناكاميتسو ، في حين رفض سفيرا أوكرانيا والولايات المتحدة المزاعم الروسية.

وأعلنت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد أن موسكو تستخدم مجلس الأمن للتعبير عن “سلسلة من نظريات المؤامرة الجامحة التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة”.