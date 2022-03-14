أعلنت وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) وذلك لمدة 5 أيام.

الحرس الوطني يفتح باب الخدمة العسكرية

وقالت الوزارة، إن التقديم يبدأ من يوم الأحد 17 شعبان 1443 وحتى يوم الخميس 21 شعبان 1443، وذلك على الرابط هنــــــا

وكشفت الوزارة عن توفر وظائف عسكرية لحملة البكالوريوس في تخصصات علم النفس والخدمة الاجتماعية، مشيرة إلى أن شروط التقديم عليها هي:

ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد

إحضار مشهد من الجهة التعليمية موضحًا فيه انتظام الدراسة ومدتها

وجود بطاقة تصنيف سارية المفعول

ونوهت الوزارة إلى توفر وظائف عسكرية لحملة الدبلوم في تخصص الاتصالات لخريجي كلية الاتصالات، مشترطة للتقديم إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

شروط التقديم لحملة الثانوية العامة

أما شروط التقديم على الوظائف العسكرية لحملة الثانوية العامة، أو ما يعادلها فهي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج السعودية

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية

ألا يقل سنه عن 18 عامًا ولا يزيد على الشرط الخاص بالوظيفة

ألا يقل طوله عن 160 سنتيمترًا

أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني

ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية

الشهادات الصادرة من خارج السعودية تجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صور المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة

أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.

الخضوع لمعايير القبول

ونبهت وزارة الحرس الوطني إلى أن عملية التسجيل لا تعني القبول، ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني، مشددة على ضرورة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة إذ سيتم استبعاد كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل، مشيرة إلى أن رقم الجوال المدخل من قبل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.