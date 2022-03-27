توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية اليوم الأحد، أجواءً باردة في الصباح ومعتدلة خلال ساعات النهار.

وأوصى الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، سكان المدينة المنورة بارتداء ملابس شتوية من خفيفة إلى متوسطة خاصة في الصباح مع ذهاب الطلاب لمدارسهم، وسكان الشرقية بارتداء الملابس الخريفية، وبقية المناطق الملابس الربيعية إلى الصيفية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، من استمرار حالة العوالق الترابية على أجزاء من الرياض ومكة المكرمة والشرقية ونجران حتى فجر اليوم الأحد.

توقعات طقس اليوم

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، عسير والباحة).

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة, كما تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.