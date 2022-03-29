توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، قد تظهر بعض السحب المحدودة الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك ومكة والمدنية ورياح متفاوتة السرعة على شرق وغرب وشمال.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق نجران، عسير والباحة وكذلك مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال غرب المملكة.