أكد خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن الموجة الباردة التي تعيشها المملكة هذه الأيام هي الأقوى خلال شهر مارس على مدار الأعوام السابقة.

الموجة الباردة مستمرة

وقال الحصيني : موجة البرد المعاشة التي بدأت في 13 شعبان 1443هـ توافق 16مارس تعتبر من أقوى الموجات الباردة التي مرت علينا في هذا ” الشهر” من السنة حسب ما أعلم.

واستدرك بالقول : صحيح البرد متوقع لأننا لازلنا في فصل الشتاء لكن ليس لهذه الدرجة من التبريد.. البعض قد يقول تغيير مناخي طيب ومن يقول احتباس حراري.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يبقى الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

حركة الرياح وسرعتها

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط قد تصل الى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط قد يصل الى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.