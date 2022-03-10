توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة اليوم الخميس، بعدة مناطق بالمملكة، حيث تصل العظمى إلى منتصف الثلاثينيات.
ارتفاع درجات الحرارة:
وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه حسب المراصد، فمن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة على الوسطى والغربية والشرقية، ومتوقع أن تصل الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات، مع انخفاض على الشمالية.
غيوم عالية:
وأشار إلى غيوم عالية على أجزاء من المملكة، ورياح مغبرة، تكون شبه قوية على شمال ووسط القطاع الغربي، ومتوسطة لشبه قوية على الوسطى والشرقية.
توقعات طقس اليوم:
وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل) و على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
وبحسب تقرير الأرصاد، تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
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