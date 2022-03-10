توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة اليوم الخميس، بعدة مناطق بالمملكة، حيث تصل العظمى إلى منتصف الثلاثينيات.

ارتفاع درجات الحرارة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه حسب المراصد، فمن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة على الوسطى والغربية والشرقية، ومتوقع أن تصل الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات، مع انخفاض على الشمالية.