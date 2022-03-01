توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، حالة الطقس خلال شهر مارس على مستوى السعودية.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله اليوم الثلاثاء 28 رجب بداية شهر مارس، وله عدة خصائص”.

وأضاف أن شهر مارس من مواسم الأمطار في المملكة والخليج واليمن، وأيامه “٣١” يوماً، الثلث الأول فيه نهاية الشتاء فعلياً”، و”الثالث الثاني فيه نهاية الشتاء فلكيا”.

وتابع عبدالعزيز الحصيني “أما الثلث الثالث منه بداية الربيع فلكياً وفيه إرهاصات موسم المراويح والتي بدايتها الفعلية في أبريل”.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والحدود الشمالية.