يوم الأحد بإذن الله عودة الحياة لطبيعتها في المدارس بوطني المعطاء بفضل الله تعالى، ثم توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة حثيثة من عراب رؤية ٢٠٣٠ سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعمل دؤوب من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وجهود مستمرة ليلاً ونهاراً من إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بعد المرور بتجربة ناجحة ١٠٠٪؜ وهي التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي التي انطلقت من أول يوم بعد انتشار الوباء كوفيد 19 بتوجيه من سيدي خادم الحرمين وولي عهده حرصاً منهم على مواصلة أبناء الوطن وسواعده وأيضاً سكانه من تعليمهم وعدم تأثرهم بأي عارض يقف حاجزاً أو عثرة أمام جيل المستقبل.

وهذا هو ديدن ولاة أمرنا، عهدناهم بتسخير وتذليل جميع الصعاب أمام أبناء هذا الوطن الغالي، الحمد لله تضافرت الجهود لجميع منسوبي التعليم مع شريكنا الأساسي أولياء الأمور الذي كان دورهم جلياً وواضحاً في هذه المرحلة، الحمد لله بهذا التعاون والتكاتف حققنا الهدف المنشود وهو الوصول بأبنائنا إلى أفضل المستويات.

هذه التجربة (منصة مدرستي) لم تخدم أبناء الوطن وسكانه فقط إنما تم الاستفادة منها والعمل بها في العديد من الدول بعد زيارة العديد من السفراء والوزراء وتوافدهم على وزارة تعليم بلادي المملكة العربية السعودية للاطلاع على الآلية المعمول بها ومن ثم تطبيقها في بلادهم.

وها نحن الآن نعاود الدراسة مجدداً بعد التسلسل الزمني والتدرج في الحضور عبر مجموعات للطلاب حفاظاً وتطمناً على صحتهم حتى أن صدر التوجيه الكريم بالعودة حضورياً ١٠٠٪؜ وعودة جميع الأنشطة والفعاليات إلى سابق عهدها.

شكراً من القلب والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شكراً من القلب ملهمنا وقدوتنا سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحية خاصة لوزيرنا المحبوب المخلص حمد آل الشيخ. حفظك الله يا وطني كم أنت جميل؛ وكم هم شعبك أوفياء ونبلاء.

ختاماً:

الحمد لله الحمد لله الحمد لله

*عضو جمعية إعلاميون

@mashal_sa22