أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، وأظهرت البيانات تقليص الشركة لخسائرها بنحو 44%.

وبحسب تقرير الخدمات الأرضية على موقع السوق المالية (تداول)، بلغت صافي خسائر الشركة 254.4 مليون ريال، مقابل 424.3 مليون ريال خلال 2020، وارتفعت الإيرادات بنسبة 28.4% لتصل إلى 1.6 مليار ريال، مقابل 1.25 مليار ريال خلال 2020.

زيادة تكلفة التشغيل:

وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الخدمات الأرضية بنسبة 28.4% إلا أن تكلفة التشغيل زادت بنسبة 11% فقط وذلك لانخفاض الدعم المقدم من برنامج ساند بمبلغ 141.7 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، مما يعني بقاء التكاليف التشغيلية بدون تغير والذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة للحد من تأثير الجائحة.

وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على مجمل الربح بزيادة قدرها 215.7 مليون ريال.

تقليل مخصص خسائر الانخفاض:

كما أدى التحسن في العمليات التشغيلية والتحصيل إلى تقليل مخصص خسائر الانخفاض في القيمة بقيمة 48.7 مليون ريال.