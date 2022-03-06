أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أنه فخور بما شاهده في معرض الدفاع العالمي الذي حظي بمشاركة عالمية واسعة.

ريادة عالمية:

وأضاف الخريف، في تغريدة له عبر تويتر، أن معرض الدفاع العالمي يؤكد مكانة المملكة الرائدة عالميًّا في استضافة الفعاليات الدولية، وتحقق تطلعاتها نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري وتوطينها وفق رؤية المملكة 2030، وترسيخ أواصر التعاون بشركائها الصناعيين من جميع أنحاء العالم.

معرض الدفاع العالمي:

وانطلق معرض الدفاع العالمي في مدينة الرياض، اليوم ويستمر إلى 9 مارس 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله).

وسيركز معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات، حيث سيشهد مشاركة أكثر من (590) جهة عارضة، و(42) دولة، و(100) وفد عسكري من (70) دولة.