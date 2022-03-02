أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، أن فترة المنخفضات الجوية المسماة بـ”الخماسين” تبدأ عادة خلال شهر مارس.

خصائص الخماسين:

وقال المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن من خصائص هذه الفترة أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.

عواصف ترابية:

ولفت إلى أن فصل الربيع يعد أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف، مشيراً إلى أن أمطار شهري مارس وأبريل تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً، وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبياً، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

أمطار رعدية:

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.