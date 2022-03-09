يواصل جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، خلال الفترة من 6 – 9 مارس الجاري، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، استقبال رواد الجناح لليوم الثالث على التوالي.

حلول مبتكرة:

واطلع زوار الجناح على أبرز الحلول المبتكرة التي تقدمها قطاعات الوزارة لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافةً إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.

إبراز النجاحات والإنجازات:

وتهدف مشاركة وزارة الداخلية إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث حظي الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.