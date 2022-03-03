أعادت وزارة الداخلية التذكير بعقوبة من يبث الشائعات حيال فيروس كورونا (COVID-19) على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

سجن وغرامة:

وقالت الداخلية إن بث الشائعات عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة يعرض نفسه لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا.

مضاعفة العقوبة:

ولفتت الداخلية إلى أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.