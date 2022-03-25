تمكنت الدفاعات السعودية من تدمير 6 مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم.وقالالعربي لدعم الشرعية في اليمن إن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الاقليمي والدولي.وجدد تحالف دعم الشرعية دعمه للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية المرتقبة، مشيرًا إلى أن الحوثيين يسعون لإفشالها.