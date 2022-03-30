تراجع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية “الدواء” بنسبة 2.96% في 2021، إلى 239.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 246.44 مليون ريال في 2020.

لا تغيير في صافي الربح:

وقالت شركة “الدواء” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي تغيير جوهري في صافي الربح حيث يوجد تقارب في صافي الربح للعامين 2021، و2020.

وأضافت “الدواء”، أنها حققت زيادة في الإيرادات لعام 2021 قدرها 72.3 مليون ريال بزيادة 1.5% عن عام 2020، وبذلك حافظت الشركة على زيادة إيراداتها عن العام 2020 الذي كان متميزاً بزيادة إيراداته بسبب الجائحة، حيث بلغ النمو في مبيعات برنامج “وصفتي” مع وزارة الصحة نسبة 68%، والنمو في مبيعات شركات التأمين بنسبة 11.4% عن عام 2020.

تراجع الربح التشغيلي:

وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 32.2% إلى 266.25 مليون ريال في 2021، مقابل 392.9 مليون ريال في 2020.

وأرجعت “الدواء” انخفاض الأرباح التشغيلية إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح عدد 90 فرعاً جديداً معظمها تم افتتاحه في الربع الرابع من عام 2021، والذي سينعكس أثره المالي في العام التالي 2