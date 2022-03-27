أشاد الإعلامي محمد الدويش بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي نجح في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 1994.

الجيل السعودي في مونديال 1994 هو الأفضل:

وقال الدويش: “سيبقى الجيل الذي تأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة ومن مقعدين فقط ثم صعد للدور الثاني من مجموعة فيها منتخبان أوروبيان هو أفضل جيل كروي سعودي حتى الآن!”.

وتابع الدويش تعليقه عن مشاركة الأخضر في مونديال 1994، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وسيبقى هدف سعيد العويران أجمل وأهم هدف سعودي!”.

وشارك الأخضر لأول مرة في مونديال 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد في مجموعة قوية، ليخسر أمام هولندا، ويفوز على بلجيكا والمغرب، ليتأهل إلى دور الـ16، ولكنه خسر أمام السويد.

الأخضر إلى كأس العالم 2022:

وضمن الأخضر التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، قبل مباراته الماضية ضد الصين، بعد فوز اليابان على أستراليا، ولكنه يطمح في خطف بطاقة التأهل كمتصدر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).