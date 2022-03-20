أكد الإعلامي محمد الدويش أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لا يختلف عن باريس سان جيرمان الفرنسي، لمعاناتهما على الصعيد الإداري.

النصر مثل باريس سان جيرمان:

وقال الدويس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المال دون إدارة واعية ذات مهنية عالية يُنتج فريقًا مثل باريس سان جيرمان والنصر!”.

وتفاعل متابعو الدويش مع تغريدته، وأكدوا أن الفريقين يُعانيان، وقال أبو راكان: “كلا الفريقين لم يحسنوا اختيار المدرب المناسب لقيادة النجوم المدرب هو أهم واحد في منظومة كورة القدم، ثم يأتي بعده اللاعبين والإدارة”.

وتابع تغريدته قائلًا: “كورة القدم لا تحتاج إلى فلسفة زائدة مدرب تكتيكي عالي يملك شخصية القائد تحقق ما تريد من بعد توفيق الله”، وكتب أبو عزام: “نعم، وإذا لم تتغير هذه الإدارة بإدارة لديها خبرة كروية فإن وضع النصر الموسم القادم على قول الإيعاز العسكري محلك راوح!!”.

الفريقان يُعانيان هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.

على الجانب الآخر، لم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بالمستوى المتوقع، فعلى الرغم من تصدره لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، إلا أنه يُعاني وخسر 4 مباريات، وودع دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.