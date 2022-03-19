أكد الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لم يكن سببًا في تخريب بيئة نادي النصر.

مشاكل النصر مستمرة رغم رحيل حمدالله:

وغرد الدويش قائلًا: “يبدو أن اللاعب المغربي لم يكن كل المشكلة في الفريق بدليل استمرارها بعد رحيله كذلك التحكيم بدليل أنّه أصبح ينصفه بل قد يخطئ له”.

وأضاف الدويش: “فيه أساس للمشكلة لم يُبتر بعد فلا يوجد فريق في الدوري بهذا الهوان الفني واللياقي والنفسي كما هو، من صنع هذه البيئة المخربة في النادي؟”.

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