أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، عن حل مجلس النواب المعلق بموجب مرسوم جمهوري منذ يوليو الماضي.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن سعيّد القول لدى إعلانه القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي: “أعلن حل المجلس النيابي؛ حفاظًا على الدولة ومؤسساتها وحفاظًا على الشعب التونسي”.

قرار حل البرلمان:

وأضاف: “نعيش اليوم محاولة انقلابية، ولكنها فاشلة، والواجب يقتضي حماية الشعب والوطن”.

ويأتي القرار بعد أن عقد أعضاء من مجلس النواب المعلق جلسة اليوم أعلنوا فيها إلغاء أوامر رئاسية ومراسيم صادرة في منتصف 2021.

وفي وقت سابق اليوم، انتقد سعيّد من وصفهم بأنهم “كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة”. وأضاف: “لن نترك العابثين يواصلون في عدوانهم على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب”.