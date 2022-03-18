دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، نظيرَه الأمريكي جو بايدن إلى تعاون مشترك لتحقيق السلام العالمي، مؤكدًا أن النزاعات ليست في مصلحة أحد.

تحمل المسؤولية:

وأكد شي جينبينغ، اليوم الجمعة، أن على الصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤوليات الدولية المتوجبة عليهما، وذلك خلال مكالمة مع نظيره جو بايدن، حسبما ذكر التلفزيون الصيني.

ونقل التلفزيون الرسمي سي سي تي في، عن شي قوله:إن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم يجب أن “تمضي في المسار الصحيح”، في إطار الجهود نحو إرساء “السلام والطمأنينة في العالم”.

أول مكالمة:

والمكالمة هي الأولى بين الزعيمين منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وبحث الرئيسانِ الأمريكي، جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ، هاتفيًّا، تطورات أزمة أوكرانيا وغيرها من الملفات بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وسائل إعلام صينية: إن شي جينبينغ، طالب بايدن بضرورة أن توجه واشنطن العلاقات مع بكين نحو المسار الصحيح، مؤكدًا أن النزاعات ليست في مصلحة أحد.

سلام عالمي:

كما طالب الرئيس الصيني بضرورة أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين من أجل تحقيق السلام العالمي بعيدًا عن التوترات.

وكانت الصين قد حضت الولايات المتحدة على الالتزام بما وصفته بنهج بناء حيال الأزمة الأوكرانية بدلًا من صب الزيت على النار.