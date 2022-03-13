أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث سيكون نقلة نوعية، حيث إنه أخذ في الحسبان إستراتيجية سوق العمل.

برنامج نوعي ومتميز:

تابع الراجحي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بمشاركة 4 وزراء من أعضاء لجنة برنامج تنمية القدرات البشري، أن البرنامج هدفه الرئيسي أن يكون نوعيًّا ومتميزًا، حيث سيكون خريجو البرنامج كفاءات وخبرات نوعية.

أفضل الجامعات:

شدد الراجحي على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريص على أن يذهب المبتعثون لأفضل الجامعات، مشيرًا إلى أن إستراتيجية الابتعاث تستهدف 70 ألف شاب وشابة.