أعلن نادي الحزم- قبل قليل- عن غياب لاعبه البرازيلي أليسون فيريرا عن مباريات الفريق لنهاية الموسم بعد ثبوت إصابته في الرباط الصليبي.

محترف الحزم يغيب لنهاية الموسم:

وقال حساب النادي عبر “تويتر”: إن الفحوصات الطبية الأخيرة، أثبتت إصابة أليسون بالرباط الصليبي، بعد مباراة الاتحاد بالجولة الـ25 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، أبها سادسًا، الفتح سابعًا، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر التعاون في المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة، أندية الباطن والاتفاق والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 25 نقطة لـ الباطن، 24 نقطة لفريق الاتفاق، حزم الصمود في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.