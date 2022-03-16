أعرب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، سعود الرشودي عن سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، موجهًا الشكر للجماهير على الدعم.

الرشودي يشكر جماهير التعاون

ووجه الرشودي رسالة إلى مشجعي التعاون، وقال: “جماهير الآسيوي، اسمحوا لي أن أتغنى باللوحة الفنية الرائعة التي رسمتموها في المدرجات أمس؛ كنتم مفتاح الانتصار وأنتم من زف الفريق للتأهل”.

وتابع رئيس النادي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا لكم، وشكرًا لإخواني اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وشكرًا للذهبيين ورجالات النادي.. نطوي صفحة آسيا ونفتح صفحة الدوري وبإذن نفرح بالفوز”.

سكري القصيم يتأهل

ولعب التعاون ضد الجيش السوري بالأمس في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وفاز سكري القصيم بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانضم سكري القصيم إلى المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم إلى جواره كلًا من؛ الدحيل القطري وسباهان الإيراني، بالإضافة إلى فريق باختاكور الأوزبكي.