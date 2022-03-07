قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن غدًا الثلاثاء اليوم الخامس من شهر شعبان، وهو مرحلة “قران خامس”، موضحًا معنى قول أهالينا “قران خامس ربيع طامس”.

غداً الثلاثاء :

اليوم الخامس من شهر شعبان وهو مرحلة قران خامس

وأهالينا رحمهم الله يقولون :

(قران خامس ربيع طامس)

فوقوع القمر بجانب الثريا في اليوم الخامس علامة وأمارة على

1-انتشار وتمايز الربيع ولذلك قالوا طامس أي منتشر

2-وهي مرحلة تساوي الليل مع النهار

pic.twitter.com/L0biEqWoTz

— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 7, 2022

معنى قران خامس ربيع طامس:

وأضاف الزعاق أن القمر يدور حول الأرض في رحلة شهرية مدتها 29 يومًا ونصف، ويستريح في كل ليلة بمحطة هذه المحطة يسميها العرب “منازل القمر”، وأهم هذه المنازل منزلة الثريا، فالقمر ينزل بجانب الثريا في كل سنة 12 مرة، 6 منها غير مشاهدة لوقوعها في النهار، و6 منها مشاهدة بالعين المجردة لوقوعها في الليل.

وأضاف أن منزلة الثريا يسميها العرب بـ”الاقتران” وهي أقرب مسافة بين جرمين سماويين، ولهذا أطلق العرب على عقد النكاح بعقد قران؛ لأنه جمّع بين اثنين في الأصل مفترقين.

وأوضح الزعاق أن الاقترانات يستدل بها أهلنا على بداية ونهاية الفصول والمواسم، فإذا وقع القمر بجانب الثريا يوم الخامس من الشهر الهجري فهذا أمارة وعلامة على تفشي وجه الربيع ولهذا يقولون “قران خامس ربيع طامس”.