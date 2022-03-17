حذر خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق من موجات البرد المفاجئة التي قد تصل بين الحين والآخر رغم تحسن الأجواء المؤقت.

سوليفات خفيفة قبل الغداء pic.twitter.com/bLYkUHS5Wq

— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 17, 2022

وقال الزعاق في مقطع فيديو : لا تأمن القرّ دام البُر بلبَر مشيرًا إلى أن البر هو القمح والبالبر هو القمح البلعلي الذي يزرع على الأمطار.

وأشار إلى أنه يفهم من ذلك أنه طالما القمح لم يحصد بعد فنتوقع موجات من القر أي البرد.

درجة الحرارة اليوم

ووصلت درجة الحرارة في طريف إلى 2 تحت الصفر فجر اليوم بحسب ما أعلن أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند.

ووصلت الصغرى في حائل إلى 0.4 تحت الصفر فيما وصلت إلى 0.2 تحت الصفر في القريات بينما وصلت في الجوف إلى 1.2 درجة، و1.6 درجة في رفحاء فيما كانت أعلى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم في جدة وجيزان بواقع 20 و24 على التوالي.

حالة الطقس اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية ويستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تهيئا فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير, ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.