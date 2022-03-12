حذر خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق من الانخداع بحالة الدفء المؤقتة التي تشهدها الأجواء ما بين الحين والآخر خلال هذه الفترة من السنة.

الدفء الصيفي مؤقت

وقال الزعاق في مقطع فيديو إن البعض ينخدع بالدفء ويعتقد أن الصيف قد دخل لكن الشتاء يعود مرة أخرى في شكل موجات برد لاسعة.

وأضاف : “خلال الأيام القادمة بيحسون الناس بالدفء الصيفي فيظنون أن الشتاء راح لكنه يدور عليهم ويرجع إليهم يلسعهم مرة ثانية”

موجة برد عنيفة

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد توقع عادل قازنلي أن تشهد المملكة موجة برد قد تكون عنيفة على بعض المناطق مع تراجع درجات الحرارة لتكون قرب الصفر المئوي.

فيديو | #الأرصاد: استعدوا لموجة باردة عنيفة تقترب درجاتها من الصفر مئوية#الإخبارية pic.twitter.com/Kbb4ZSQsx4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2022

وقال قازنلي في مداخلة مع قناة الإخبارية إن أمس شهد دخول كتلة هوائية باردة على مناطق شمال المملكة ساهمت في إثارة الأتربة والغبار وتشكل موجة غبارية انخفضت على إثرها الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة والطرقات السريعة لأقل من 1 كم.

تراجع درجات الحرارة

وتابع أن هذه الكتلة الهوائية الباردة ساهمت في انخفاض درجات الحرارة وقد يستمر الانخفاض حتى يوم الاثنين المقبل من بين درجة واحدة إلى 6 درجات مئوية في كل من تبوك وحائل والأطراف الشمالية والقصيم.

ذروة الكتلة الباردة

وكان أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند توقع أن تصل الكتلة الباردة التي تتربع فوق عدد من مناطق المملكة حاليًا ذروتها خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المسند : الكتلة الربيعية الباردة تتربع الآن فوق المناطق الشمالية والوسطى نسبياً، وذروتها يومي الأربعاء والخميس القادمين في الشمال، والخميس والجمعة في بقية المناطق على وجه التقريب”.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.

ويمتد هذا الانخفاض ويصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، حائل، القصيم، والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصةً الساحلية منها.