قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس تعبر خط الاستواء مرتين في السنة، وبعبورها خط الاستواء يأتي تساوي الليل مع النهار.

خلال هذه الأيام تتجاوز الشمس خط الاستواء متجهة إلى مدار السرطان فما هي الدول التي يمر عليها مدار السرطان؟

التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق. #السعودية #نشرة_الرابعة @dralzaaq pic.twitter.com/oiagn6pgFt

— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 24, 2022

الزعاق يفسر طول الليل والنهار

وأضاف الزعاق، أنه خلال هذه الأيام تجاوزت الشمس خط الاستواء قادمة من مدار الجدي متجهة إلى مدار السرطان، وتعامدها على مدار السرطان يعني أطول نهار في السنة، وتعامدها على مدار الجدي يعني أطول ليل في السنة، فطول وقصر اليوم يعتمد أساسًا على ميلان الشمس وعلى الموقع الجغرافي.

وتابع أن مدار السرطان يمر على 3 دول خليجية هي سلطنة عمان والإمارات والمملكة، علاوة على مصر وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ليمر بذلك على 8 دول عربية.

ونوّه خبير الأرصاد الجوية إلى النتائج التي تترتب عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو وهي:

ينتهي الموسم الربيعي لنزول الأمطار

ينشط فيها بحر العرب ويبدأ في تصدير السحب العكسية الكاتمة للأجواء

تبدأ الأرض ترمو أي تشتد حرارتها، وغاية شدة الحرارة عندما تنصرف من الشمال إلى الجنوب، ولذلك أهلنا الأولون يقولون: “لا حر إلا بعد الانصراف”.

الربيع الفلكي والواقعي

وفي وقت سابق قال الزعاق، إن العلماء قسموا الربيع إلى قسمين، ربيع واقعي وربيع فلكي، مشيرًا إلى أن الواقعي هو الربيع المعاش بينما الفلكي هو تقسيم فلكي اصطلاحي.

وأضاف أن الربيع المعاش وينقسم إلى 3 أقسام، ربيع بارد وربيع معتدل وربيع حار، وأن الربيع الفلكي هو تقسيم فلكي اصطلاحي يبدأ عند وصول الشمس إلى خط الاستواء كحال أيامنا هذه، فالربيع الواقعي ربيع محلي معاش، والربيع الفلكي ربيع عالمي.