حذر خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أهالي المناطق الشمالية، الوسطى، الشرقية، وأجزاء من الغربية، بعدم إقامة حفلاتهم بالخارج نهاية هذا الأسبوع.

عزايمكم خلوها داخل :

الشمالية الوسطى الشرقية وأجزاء من الغربية pic.twitter.com/21kkofb1Yt

— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 7, 2022

الزعاق يحذر من حفلات الخارج

وقال الزعاق: “نهاية هذا الأسبوع، الأربعاء، والخميس، والجمعة، عزايمكم وحفلات نجاح عيالكم لا تخلوها برا، ترا بها هواء”.

وفي وقت سابق توقع الزعاق أن تتخلق عاصفة غبارية منقولة تؤثر على المناطق بتمرحل زحزاح تبدأ يوم الأربعاء على الحدود الشمالية وطريف وعرعر ورفحاء والجوف وحائل، وتمتد نواحي القصيم والشرقية وأجزاء من المدينة ومكة.

وأضاف الزعاق أن العاصفة الغبارية ستمتد لتنال المناطق الجنوبية في شرشورة ونجران.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، والرياض، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.

عوالق ترابية ورياح نشطة

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، مما ينتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كذلك نبه من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 5 مساءً.