قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن شهر أبريل يعتبر امتدادًا لحدة التقلبات الجوية على كل البلدان العربية، والخليجية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى تساقط أمطار خلال هذا الشهر.

شهر إبريل يسمى في العراق وبلاد الشام بـ "نيسان"، ما هو أصل هذه التسمية؟

التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/5pI8eDPKUI

— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 31, 2022

معنى كلمة نيسان

وأوضح الزعاق أن شهر أبريل يسمى في العراق وبلاد الشام نيسان، وهي كلمة مشتقة من كلمة نيسانيك أي “الباكورة” وتعني باكورة الربيع، ويسمى بالمغرب العربي أفريل، وهي كلمة لاتينية تعني “الانفتاح”، فخلاله تتفتح جميع أنواع الزهور والنباتات، والذي يتزامن مع موسم “صيّاح النبات”، وأهالينا الأولون يقولون: “قران خامس ربيع طامس”.

أهمية مطر المراويح

وأضاف الزعاق أن الأمطار التي تنزل خلال شهر أبريل يسميها العامة بأمطار سماك، نسبة إلى نجم سماك، لافتًا إلى أن أهل الخليج يسمونها بأمطار السرايات، وأهل الحجاز يسمونها بأمطار المراويح، وهو مطر مفيد ومنبت للربيع الصيفي، وأهل الشام يقولون “مطرة نيسان تحيي الأرض والإنسان”.

غرة رمضان

وفي وقت سابق توقع خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، أن تكون غرة شهر رمضان بعد غد السبت، على أن يكون عيد الفطر 2 مايو المقبل فلكيًّا.

وقال الزعاق خلال تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن عدة رمضان ستكون 30 يومًا أي أنه يبدأ يوم السبت المقبل وينتهي يوم الأحد الثاني من مايو، ويوافق يوم عيد الفطر يوم اثنين.