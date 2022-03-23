قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن العلماء قسموا الربيع إلى قسمين، ربيع واقعي وربيع فلكي، مشيرًا إلى أن الواقعي هو الربيع المعاش بينما الفلكي هو تقسيم فلكي اصطلاحي.

أقسام فصل الربيع

وأضاف الزعاق أن الربيع المعاش وينقسم إلى 3 أقسام، ربيع بارد وربيع معتدل وربيع حار، وأن الربيع الفلكي هو تقسيم فلكي اصطلاحي يبدأ عند وصول الشمس إلى خط الاستواء كحال أيامنا هذه، فالربيع الواقعي ربيع محلي معاش، والربيع الفلكي ربيع عالمي.

وتابع: الربيع الفلكي قائم على الحسابات الفلكية المعقدة، وأشار إلى قول الأولين: “إذا صار عشا وصار المرزم من سهيل دلوٍ برشا أول ليلة من ربيع وآخر ليلة من شتاء”، ومعناه إذا غابت الشمس وصار المرزم على سهيل على خط مستقيم واحد فهذا أمارة وعلامة على نهاية الشتاء وبداية الربيع، فالدلو هو السطل وهو موقع سهيل، والرشا هو الحبل وهو موقع المرزم.

السحب والغمام والمعصرات

وفي وقت سابق كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين السحب والغمام والمعصرات.

وقال الزعاق: إن المطر ينزل علينا من السحب والغمام والمعصرات، فالسحب مأخوذة من سحب الشيء، فهي تسحب الماء من مكان إلى مكان آخر بحبل الرياح، مضيفًا أن الغمام مأخوذة من الغطاء فهي تغطي وجه السماء.

وفي تعريفه لما يسمى بالمعصرات أوضح الزعاق أنه أحيانًا تهجر الرياح السحب بزاوية وتعصر ماءها فتسمى بالمعصرات.

وأشار الزعاق إلى أن السحب تنقسم إلى قسمين سحب عابرة وسحب ماطرة، فالعابرة هي التي تكون في طبقات الجو العليا والعامة يسمونها بالسحب العكسية، أما السحب الماطرة فهي التي تكون في طبقات الجو الدنيا، وهي قسمين: شتوية وصيفية، فالشتوية تمطر ليلًا ونهارًا، والصيفية تمطر مساء.