كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن سبب التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة هذه الأيام ووجود الغبار والعواصف الترابية.

ماهي أسباب التقلبات الجوية خلال هذه الأيام

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 9, 2022

الزعاق يفسر سبب العواصف:

وقال الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بتويتر: “إننا سنعيش طوال الأيام القادمة مرحلة تناطحات جبهية شبه شتوية وصيفية”، مشيرًا إلى أن الشتوية تحاول الإمساك في عناصر المنظومة المناخية لكن الصيفية تدفعها، وإذا اشتدت المواجهة تولد الغبار وهذه هي سمات موسم الربيع المعاش.

وأضاف: “فلا يفنك من جسد الشتاء إلا بخشونة متناقضة حر وبرد وهو موسم بياعة الخبل عباته، حيث الغبار والمطر”، موضحًا أن أمطار السرايات أو المراويح هي أمطار مسبوقة بريح عاصفة تحتوي على قصف رعد ووميض برق، والعرب يسمون البرق بـ”البرق الخلب” وهو البرق الذي يرى من مكان بعيد.

موسم التويبع:

ولفت الزعاق إلى أن موسم الخريف يولد من رحم الصيف ولادة طبيعية فلا يحصل فيها كفرة جوية، بينما الربيع يولد من رحم الشتاء ولادة متعثرة أي يحدث فيها كفرة جوية.

وأكد الزعاق أن الأجواء لن تستقر حتى يكمش الصيف على عناصر المنظومة المناخية في شهر مايو، والعامة يسمونه موسم التويبع ولذلك يقولون: “في التوبيع بروق ومخايل ولا أعلم أن في التويبع وادي سايل”.