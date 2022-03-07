يبدو أن الزمالك المصري يسعى لتجنب سيناريو توقيع اللاعب محمد كنو لناديي الهلال والنصر في آن واحد، مع حارس مرماه، المصري محمد أبو جبل بعد اهتمام النصر بضمه مؤخرًا.

وكان حارس نادي الزمالك تألق بصورة لافتة للأنظار مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، وساهم في وصول المنتخب المصري للمباراة النهائية أمام السنغال.

تفاصيل سعي الزمالك لإبقاء أبو جبل

الإعلامي المصري محمد شبانة ذكر في قناة Etc المصرية أن الحارس المصري اعترف لنادي الزمالك بأنه وقع لنادي النصر محملًا إدارة مرتضى منصور المسؤولية للتأخر في تقديم عرض يليق به.

وأضاف شبانة أن إدارة الزمالك تعلم تمامًا بسيناريو كنو مع الهلال والنصر، وأن اللاعب قد يتعرض للإيقاف، فبحثت حماية الحارس أبو جبل عن طريق تقديم عرض لتمديد العقد مع الزمالك وليس تقديم عرض جديد ليوقع عليه، حتى لا يُعاقب الزمالك والحارس بعدما أكد توقيعه لنادي النصر.

بند قد يستغله الزمالك لصالحه

وتابع شبانة: “النصر وضع بندًا في عقد أبو جبل بأنه لا يتم تنفيذ الانتقال، إلا بعد خضوعه للكشف الطبي في مايو المقبل، بما يمنحهم الحق في فسخ العقد حال تعرضه لأي إصابة وغيابه لفترة طويلة”.