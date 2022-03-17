اعترف رجل أمريكي بأنه يعمل في استيراد وتصدير مئات العقارب والعناكب الحية بشكل غير قانوني وإرسالها أو استقبالها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ألمانيا في طرود بريدية أمريكية وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي.

عقوبة تهريب عقارب

ويواجه الرجل البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم في ولاية أوريغن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 100 ألف دولار وثلاث سنوات من المراقبة، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

وكانت وكالة إدارة الحياة البرية الأميركية اتهمت الرجل بعدم امتلاكه تصريح تصدير، وقد أقر بأنه مذنب فعلًا بمخالفة قانون أمريكي يحظر تهريب بعض الحيوانات البرية.

وحددت المحكمة يوم 22 يونيو المقبل موعدًا للنطق بالحكم.