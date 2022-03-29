كشفت النيابة العامة عن عقوبة ارتكاب الجرائم المعلوماتية، مشيرة إلى أن العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.

النيابة العامة تفسر معنى الجريمة المعلوماتية

وقالت النيابة في منشور لها على صفحتها الرسمية بتويتر، إنه يقصد بالدخول غير المشروع في جرائم المعلوماتية، هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.

عقوبات مرتكب الجريمة المعلوماتية

وأشارت النيابة إلى أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عن طريق الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي، أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني يعاقب بالآتي:

السجن مدة تصل إلى 10 سنوات

غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال

وأوضحت النيابة العامة أن يعاقب كل من ساعد غيره أو حرضه أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المكررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.