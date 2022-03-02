أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الصيانة الدورية لمقام إبراهيم عليه السلام تعتبر من تعظيم شعائر الله، وأنها تعكس اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة بمعالم الحرمين الشريفين وآياته البينات.

أرقى الخدمات لضيوف الرحمن:

وأردف السديس أن القيادة الرشيدة جعلت جل اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والاهتمام بأدق التفاصيل بالحرمين الشريفين، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ولقد عكف قيادة هذه البلاد المباركة على توفير الإمكانات اللازمة للمحافظة على معالم الحرمين الشريفين.

وفي الختام رفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حرصهما ورعايتهما بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.