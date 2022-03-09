أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- للملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار “التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة”، والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وأكد السديس حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موائمة مخرجات الملتقى وتحقيق مستهدفاته نحو التكامل النوعي لخدمات الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتحقيق الاستفادة المثلى للأبحاث والدراسات والمقترحات التي تنمي أحدث الوسائل التقنية الحديثة والمنهجيات والممارسات العلمية الهادفة إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشار الرئيس العام إلى الدور الفاعل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في إنجاح كل ما من شأنه تطوير منظومة الأعمال والخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي الشريف، ودعم سموه لاستخدام الرقمنة في زيادة الكفاءة التشغيلية للعمليات المختلفة في منظومة الحج والعمرة والزيارة.

وسأل السديس الله- عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهم الله- خير الجزاء نظير حرصهم على تجويد منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وتحقيق تطلعات القادمين لأداء النسك والعبادات من أنحاء العالم.