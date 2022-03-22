زف الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس البشرى بعودة الاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال السديس: نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة وسيتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.

2000 تصريح للسفر الرمضانية

وكان الرئيس العام دشن أمس، أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك بعد رفع الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال الرئيس العام إن خطة هذا العام تتضمن 12 ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على استعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في موسم شهر رمضان المبارك.

وأعلن السديس إصدار 2000 تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف. وقال الرئيس العام : “متفائلون بموسم مبهر في الشهر الكريم إن شاء الله، ومنفتحون للجميع ونرحب بالآراء والمقترحات التي تخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما”.