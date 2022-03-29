تقديرًا وعرفانًا لما قدموه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي؛ دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم، مبادرة إهداء ماء زمزم لجنودنا البواسل تثمينًا لبطولاتهم في دحر الأعداء وحماية الوطن ومقدراته.

وقد انطلقت الشاحنات محملة بعبوة ماء زمزم المباركة متجهة إلى الحد الجنوبي فور التدشين.

سدد الله رميهم وثبت أقدامهم

ودعا السديس أن ينصر جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويدحر أعداءهم، وأن يجعل هذا الوطن آمنًا مطمئنًا من كل داء وبلاء، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده – حفظهما الله.

الدفاع عن الدين والوطن

وأكد أن الجنود البواسل يقدمون درسًا عظيما في الدفاع عن الدين والوطن من خلال ما يقومون به من عمل عظيم.

وكان الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السديس قد قام مؤخرًا بجولة للحد الجنوبي لتقديم الشكر والتقدير لرجال قواتنا المسلحة على جهودهم العظيمة في حماية المملكة والحفاظ على أرواح الآمنين والدين والوطن والمقدسات كونه شرف عظيم ودليل على ولائهم لولاة أمرهم في الذود عن هذا الوطن الغالي وحماية مقدساته ومقدراته.

وقال إنها قصة نجاح تاريخية سطرها جنودنا البواسل على أرض الشرف والكرامة في الحد الجنوبي بالدفاع عن حياض الوطن.. ستتحدث عنها الأجيال جيلًا تلو جيل.