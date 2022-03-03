أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالتعاون مع لجان التعداد السكاني، مؤكدًا على أهمية دورهم في إيصال الحقيقة والمعلومات الدقيقة عن السكان والمساكن والمنشآت داخل المملكة العربية السعودية.

تعداد السعودية 2022:

وأشار الرئيس العام إلى الدور الفاعل لبرنامج “تعداد السعودية 2022″، الذي تطلقه الهيئة العامة للإحصاء، وتقدم من خلاله معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة على مستوى عالٍ من الجودة تغطي جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، منوهًا إلى دور المسؤولية المجتمعية في توفير بيانات إحصائية دقيقة.