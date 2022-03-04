أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

رفض كل أشكال العنف:

وشددت الوزارة على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.